Серйозний конфлікт не за горами: у Польщі виступили з гучною заявою щодо України

Київ має прийняти рішення про скасування заборони на в’їзд в Україну, яка була видана Роберту Хомі, меру міста Перемишль, оскільки у протилежному випадку цілком вірогідна відповідна реакція з боку офіційної Варшави. Як повідомляє replyua.net, з такою заявою в інтерв’ю «Польському радіо» виступив заступник очільника МЗС цієї країни Ян Дзедзичак. На його переконання, таке рішення може нашкодити польсько-українським відносинам.
Крім того, Дзедзичак додав, що якщо Київ не пояснить ситуації з забороною для Хоми права на відвідання України, подальша співпраця між обома країнами неможлива. Польський політик додав, що у разі якщо українська влада не скасує рішення відносно мера Перемишля, представників МЗС Польщі не буде на полько-українському форумі, який починається вже завтра у місті Ряшів. Окрім того, Ян Дзедзичак підкреслив, що це буде лише першою реакцією Варшави, наслідки якої будуть насправді серйозними.
Як відомо, мер польського Перемишля Роберт Хома, у відповідності до рішення СБУ, є персоною нон-грата в Україні. Сам Хома заявив, що дізнався про це від працівників прикордонної служби. Хома намагався переткнути державний кордон на запрошення львівського консула. Меру Перемишля висунули звинувачення у підтримці антиукраїнського маршу 10 грудня 2016 року, під час якого демонстранти вигукували «Смерть українцям!»