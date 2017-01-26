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Серйозний конфлікт не за горами: у Польщі виступили з гучною заявою щодо України

Серйозний конфлікт не за горами: у Польщі виступили з гучною заявою щодо України
Київ має прийняти рішення про скасування заборони на в’їзд в Україну, яка була видана Роберту Хомі, меру міста Перемишль, оскільки у протилежному випадку цілком вірогідна відповідна реакція з боку офіційної Варшави. Як повідомляє replyua.net, з такою заявою в інтерв’ю «Польському радіо» виступив заступник очільника МЗС цієї країни Ян Дзедзичак. На його переконання, таке рішення може нашкодити польсько-українським відносинам.

Крім того, Дзедзичак додав, що якщо Київ не пояснить ситуації з забороною для Хоми права на відвідання України, подальша співпраця між обома країнами неможлива. Польський політик додав, що у разі якщо українська влада не скасує рішення відносно мера Перемишля, представників МЗС Польщі не буде на полько-українському форумі, який починається вже завтра у місті Ряшів. Окрім того, Ян Дзедзичак підкреслив, що це буде лише першою реакцією Варшави, наслідки якої будуть насправді серйозними.

Як відомо, мер польського Перемишля Роберт Хома, у відповідності до рішення СБУ, є персоною нон-грата в Україні. Сам Хома заявив, що дізнався про це від працівників прикордонної служби. Хома намагався переткнути державний кордон на запрошення львівського консула. Меру Перемишля висунули звинувачення у підтримці антиукраїнського маршу 10 грудня 2016 року, під час якого демонстранти вигукували «Смерть українцям!»
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