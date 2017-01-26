Польские власти: Польша не представляет себе дальнейшего сотрудничества с Украиной

Ян Дзедзичак, вице-министр иностранных дел Польши, потребовал от украинских властей снятия запрета на въезд в Украину мэра польского города Перемышля Роберта Хомы.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Гордон», вице-министр отметил, что Польша не представляет дальнейшего сотрудничества с Украиной без отмены такого решения и без объяснений сложившейся ситуации. Дзедзичак при этом подчеркнул, что, если Украина откажется снимать запрет на въезд в страну мэра Перемышля, в этом случае представители внешнеполитического ведомства Польши откажутся принимать участие в польско-украинском форуме, который должен состояться 27 января в Ряшеве.
Представитель МИД Польши добавил, что такой протест станет лишь началом реакции Польши на происходящее, и ситуация действительно может привести к очень серьезным последствиям для украинской стороны. Напомним, что 17 января пограничники не пропустили мэра Перемышля на территорию Украины. Позже стало известно, что Хоме запрещен въезд в нашу страну по причине того, что он участвовал в антиукраинских митингах.