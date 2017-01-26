валюта
СпецтемаГлаварь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России

Польские власти: Польша не представляет себе дальнейшего сотрудничества с Украиной

Польские власти: Польша не представляет себе дальнейшего сотрудничества с Украиной
Ян Дзедзичак, вице-министр иностранных дел Польши, потребовал от украинских властей снятия запрета на въезд в Украину мэра польского города Перемышля Роберта Хомы.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Гордон», вице-министр отметил, что Польша не представляет дальнейшего сотрудничества с Украиной без отмены такого решения и без объяснений сложившейся ситуации. Дзедзичак при этом подчеркнул, что, если Украина откажется снимать запрет на въезд в страну мэра Перемышля, в этом случае представители внешнеполитического ведомства Польши откажутся принимать участие в польско-украинском форуме, который должен состояться 27 января в Ряшеве.

Представитель МИД Польши добавил, что такой протест станет лишь началом реакции Польши на происходящее, и ситуация действительно может привести к очень серьезным последствиям для украинской стороны. Напомним, что 17 января пограничники не пропустили мэра Перемышля на территорию Украины. Позже стало известно, что Хоме запрещен въезд в нашу страну по причине того, что он участвовал в антиукраинских митингах.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У РФ пояснили, для чого нарощують війська біля кордону з Україною
Важное за сутки
25 янв 2017
8970

У РФ пояснили, для чого нарощують війська біля кордону з Україною

Російська Федерація прийняла рішення підсилити свої війська у Південному воєнному окрузі у зв’язку із ситуацією, яка складається на території українського Донбасу. Про це заявив міністр оборони Росії

Последние новости

26 января зафиксирован новый рост цен на нефть

Сазонов: свободный рынок земли – единственный способ побороть земельные махинации

Київ продовжує активно торгувати з окупантами - Парасюк

Чрезвычайная ситуация на реке Днепр

Трамп зрадить Балтію, Молдову та Україну – Financial Times

Залог за скандальную Заверуху внес сторонник Януковича-младшего, – журналист

Фурса: три важных шага в борьбе с коррупцией

КРИМський бандерівець: життя в Криму нагадує пекло

Литвин: рішення про підвищення пенсійного віку від терміновано, але не знято з порядку денного

Составлен рейтинг лучших отелей в мире

Серйозний конфлікт не за горами: у Польщі виступили з гучною заявою щодо України

Польские власти: Польша не представляет себе дальнейшего сотрудничества с Украиной

Войцех Бальчун обещает шокировать Украину и заработать с «Укрзализныцей» 16 млрд гривен прибыли

Диетологи рассказали, каким должен быть рацион у людей старше 30 лет

Волонтер: Россия может пойти в открытое наступление

Політика Трампа може призвести до знищення путінської Росії – експерт

В НАСА заявили об астероиде, пролетевшем мимо Земли

Влада Мексики прокоментувала будівництво Трампом стіни на кордоні

Трамп собирается подписать самый жесткий указ против беженцев

Трамп поділився першими враженнями про життя у Білому домі

 Новости за день