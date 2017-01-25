Эксперты назвали самую популярную европейскую страну среди путешественников

Сотрудники статистической компании «Евростат» определили самое популярное европейское направление по итогам прошлого года, информирует replyua.net со ссылкой на сайт статистической службы.
Самым популярным направлением среди иностранных туристов стала Испания. По последним данным, путешественники провели в испанских отелях порядка 435 миллионов ночей в 2016 году, и прирост туристов в Испании по итогам года составил около восьми процентов. Вторую позицию в рейтинге поделили сразу два европейских государства – Италия и Франция. В отелях этих стран туристы останавливались не меньше 395 миллионов ночей. Этот показатель в Италии остается прежним, если сравнивать с 2016 годом, а во Франции он сократился почти на пять процентов.
На третьем месте оказалась Германия, где иностранные путешественники провели около 390 миллионов ночей. Прирост числа туристов в Германии в 2016 году достиг почти трех процентов. В десятке рейтинга по популярности также оказались Великобритания, Австрия, Португалия, Хорватия, Польша, Греция, Нидерланды. Однако наибольший прирост туристов в прошлом году был зафиксирован в Болгарии – 18 процентов.