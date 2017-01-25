В Польше протестуют студенты

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Сотни студентов собрались в среду, 25 января, в Варшаве и других польских городах, чтобы выразить протест правительству страны с целым рядом требований, которые включают установление более тесных отношений с Европейским Союзом, реформу образования и защиту окружающей среды.Протестующие осуждают недавно принятые изменения системы образования, согласно которым в Польше будет введено восьмилетняя начальная школа, после которой можно дальше учиться уже в средней школе или же в профессионально-техническом училище. Чиновники заявляют, что нынешняя система образования неидеальна и что детям будет комфортнее, оставаясь дольше в начальных классах с учителями, к которым они уже привыкли. Протестующие же считают, что правительство использует изменения как предлог для введения более националистического учебного плана с большим акцентом на историю и в меньшей степени на науку.Как заявляют эксперты, правящая с 2015 года партия «Закон и справедливость» пытается выстроить в Польше политику, направленную на повышение количества патриотичной нации. Но в результате этого, представителям данной партии закидают, что их политика имеет антидемократичные проявления и противоречит ценностям ЕС.