Мартин Шульц потягается с Ангелой Меркель

Как передают немецкие средства массовой информации, именно Мартин Шульц, скорей всего, представит социал-демократов на предстоящих выборах в Германии. Избрание нового канцлера Германии запланировано на осень 2017 года. Партия, кандидатом от которой может быть Шульц, конкурирует с Христианско-демократическим объединением ФРГ, что в настоящее время представляет нынешний канцлер Германии Ангела Меркель.
Окончательное решение относительно кандидатуры Шульца озвучат до конца недели. Нынешний глава социал-демократов Зигмар Габриэль заявил, что он не собирается подавать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ, так как считает, что Шульц имеет шансы получить больше голосов «за».
Напомним, ранее Мартин Шульц занимал должность президента Европейского парламента. Его он возглавлял дважды: с зимы 2012 года до лета 2014 года, а также повторно был избран главой Европарламента 1 июля 2014 года, пока его не заменил на этом посту в январе 2017 года итальянец Антонио Таяни. Сам Мартин Шульц выразил желание вернуться в немецкую политику.