Во Франции выведут из эксплуатации старейшую АЭС

Французскими властями было принято решение о закрытии самой старой АЭС в стране, передает replyua.net. Причиной такого шага является ее достаточно «почетный возраст», в связи с чем ее эксплуатация весьма рискованна в связи со старым оборудованием, сообщили журналисты The Local. Известно, что местом расположения этой атомной электростанции является приграничный район рядом со Швейцарией и Германией.
Эксперты принадлежащей государству энергетической компании Electricite de France (EDF) уже приняли решение об утверждении размера компенсации, составляющем не менее 400 млн. евро для всех необходимых мероприятий по выведению из эксплуатации АЭС. Поводом для такого непростого решения властей страны стало не только то, что станция уже не является пригодной для использования. Сейчас официальный Париж должен реализовать план, предусматривающий снижение зависимости от энергии подобных станций. Поэтому прекращение работы АЭС – это всего лишь вторая часть этого плана.
Французские СМИ подчеркнули, что инициаторами закрытия электростанции являются и экологи, а также немецкие и швейцарские чиновники, обеспокоенные расположением станции в сейсмической зоне.