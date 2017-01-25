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80 процентов иностранных работников в Польше – украинцы

80 процентов иностранных работников в Польше – украинцы
В прошлом году Польша выдала 83 процента всех разрешений на работу гражданам Украины, и на жителей других стран приходится только 17 процентов от общего количества разрешений, информирует replyua.net со ссылкой на польские источники.

В издании Rzeczpospolita отмечают, что среди иностранных работников в Польше абсолютное доминирование у граждан, приехавших из Украины, причем это касается всех сфер на рынке труда. В прошлом году украинцам было выдано 83 процента разрешений, годом ранее – 77 процентов, а в 2014 году таких разрешений на работу было выдано около 60 процентов от общего количества. Более того, в период с января по ноябрь прошлого года примерно 93 процента заявлений в бюро по трудоустройству были поданы украинскими гражданами. Это приблизительно около 337 тысяч человек.

Почти все украинцы, приезжающие в Польшу, получают работу. В 2015 году они привезли в Украину около 1,2 миллиардов долларов, или пять миллиардов злотых. Польские власти активно привлекают иностранных работников, и они уже заявили о том, что разрабатывают программы по привлечению рабочей силы из стран Восточной Европы.
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