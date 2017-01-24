Верховный суд Великобритании сказал свое решение по поводу Brexit

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24 января Верховный суд Великобритании вынес свое решение по воду выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. Согласна ему, для начала процесса необходима поддержка и позитивные результаты голосования парламента в этом вопросе.Это означает, что правительство Терезы Мэй не сможет начать переговоры по поводу выхода страны из объединения европейских стран, пока парламент не даст достаточное количество голосов «за» этот процесс. В то же время правительство Мэй надеется, что удастся добиться этого до конца марта. Во время слушания, судьи посчитали, что обход парламента в таком важном для дальнейшей внешней политики Великобритании, недемократичным. К тому же было решено, что для окончательного решения голосования парламентов Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не потребуется.Стоит напомнить, что представитель власти Шотландии Никола Стерджен ранее поднимал тему получения независимости Шотландией, так как большинство шотландцев выступили против выхода из Европейского Союза. А это не сходится с политикой, которую проводит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.