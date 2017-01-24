Агресія Росії не повинна залишитися безкарною – єврокомісар

ЄС має продовжувати політику санкцій відносно кожної країни, політика якої призводить до порушення міжнародного права. Як передає replyua.net, подібну точку зору озвучив єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Йоханнес Хан виступаючи на традиційній зимовій сесії ПАРЄ у Стразбурзі.
За словами європейського високопосадовця, він завжди був прибічником діалогу, тому що саме так можна знайти оптимальне рішення найбільш гострих проблем. При цьому Хан вважає неприйнятним, коли будь-яка країна Європи причетна до порушення міжнародного права, тому по відношенню до неї обов’язково потрібно застосовувати санкції. Також єврокомісар додав, що є однозначним прихильником думки, що військовий конфлікт на Донбасі не має військового вирішення, тому відновити мир на окупованих територіях Сходу України можна лише за допомогою переговорів.
«В даному випадку мова не може йти про вирішення конфлікту, застосовуючи методи насильства чи використовуючи зброю. Має бути неодмінно знайдене політичне рішення в результаті тривалого та конструктивного процесу переговорів», - підкреслив Йоханнес Хан. Нагадаємо, він також висловив упевненість у тому, що незабаром в ЄС приймуть рішення про надання Києву безвізового режиму.