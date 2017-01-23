«Убирайтесь из страны»: премьер Нидерландов раскритиковал мигрантов

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обрушился с критикой на приехавших в страну мигрантов, которые отказываются воспринимать ценности государства. По его мнению, если прибывшие мигранты не согласны с устоями и традициями государства, то таким людям вообще не стоит пытаться адаптировать в Нидерландах. Как передаёт replyua.net, нидерландский премьер призвал мигрантов прекратить попытки менять местное общество под себя.В частности, Рютте привёл несколько абсурдных примеров таких попыток. Одним из резонансных дел является инцидент в автобусной компании Qbuzz, которую сочли нарушителем прав человека из-за скандала с мигрантами: представители компании не захотели брать на работу женщину-мигрантку на должность водителя, поскольку она отказалась пожать руку нанимателю, ссылаясь на подобный запрет в рамках своего вероисповедания.Рютте заявил, что рукопожатия являются нормой, а прибывающим мигрантам, для которых подобные нормы являются чуждыми, следует воспользоваться выбором: или принять свободный общественный порядок внутри государства, или «убираться из страны». По мнению политика, многие из этих мигрантов приезжают в Нидерланды ради свободы, но в итоге самостоятельно попирают основы этой свободы.