Непогода в Лондоне стала причиной отмены авиарейсов

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Южный регион Англии охвачен туманом. В результате этого местные аэропорты отменили больше ста рейсов в разные точки мира. Аэропорты Хитроу, Лондон-Сити отменяют свои рейсы из-за погодных условий. Местное метеорологическое бюро заявило, что в Лондоне, на южном западе и южном востоке Англии наблюдаются понижение температуры, слабый ветер и распространения плотного тумана. На данный момент сохраняется видимость до ста метров.Представители аэропорта Хитроу уже сделали заявление для пассажиров, в котором указали, что туман накрыл весь Лондон и поэтому в понедельник, 23 января, могут возникнуть задержки в отправлении рейсов. В то же время аэропорты «Лутон», «Станстед» работают в прежнем режиме и пока не отменили рейсов.Неблагоприятная для полетов погода накрыла и Нидерланды. В частности, как и рейсы с Лондона, отправления с Амстердама в Украину задерживаются. Пресс-служба международного аэропорта «Борисполь» уже заявила, что рейсы в Лондон и Амстердам задерживаются на несколько часов. По прогнозам погоды минусовая температура продержится на юге Великобритании еще пару дней, плохие погодные условия могут спровоцировать задержки рейсов, поэтому пассажиров просят следить за ситуацией.