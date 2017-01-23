Отец Марин Ле Пен не верит в победу своей дочери на выборах президента Франции

Жан-Мари Ле Пен, который основал «Национальный фронт», не склонен считать, что у его дочери Марин есть шансы на прохождение во второй тур выборов президента Франции, передает replyua.net со ссылкой на информацию RTL. Отмечается, что в прошлом году между Марин Ле Пен и ее отцом имела место конфликтная ситуация, в связи с чем Жана-Мари лишили членства в партии. Кроме того, факт отстранения Ле Пена был подтвержден решением суда Нантера, хотя за ним остался статус почетного главы.
По мнению Жана-Мари, «остается неясно, насколько серьезно удастся развиться феномену Маркона». В случае его вступления в силу, нет никаких шансов на прохождение Марин Ле Пен во второй тур выборов. К таким выводам политик пришел «с гипотетической точки зрения, учитывая общемировые тенденции».
Между тем, эксперты компаний Ipsos и Sopra Steria в сотрудничестве с центром политисследований Cevipof организовали опрос мнения общества для французского журнала Monde. В соответствии с его результатами, уже в первом туре выборов президента Франции большая часть граждан страны готовы поддержать Марин Ле Пен. Вторую позицию рейтинга занял представитель «республиканцев» Франсуа Фийон, а замыкает тройку лидеров Эммануель Макрон, который является независимым кандидатом.