В Амстердаме задержаны подозреваемые в крупнейшей краже алмазов

ВВС пишет, что сотрудники национального голландского аэропорта были задержаны полицией в воскресенье в связи с подозрением в организации и участии в краже бриллиантов на сумму восемьдесят миллионов долларов США, - передает replyua.net.
Одиннадцать лет назад в международном аэропорту Схипхол в Амстердаме произошла кража драгоценностей, которую позднее назвали одной из крупнейших в мире – семь человек, переодетые сотрудниками аэропорта, украли бриллианты на сумму 80 миллионов долларов. Полиция не разглашает подробности следствия, однако известно, что некоторые из них были задержаны в столице Нидерландов и являются сотрудниками аэропорта, другие – в Валенсии.
Во время расследования часть украденных бриллиантов на сумму пятьдесят миллионов долларов удалось обнаружить. Место нахождения оставшихся остается неизвестным. Во время ограбления преступникам удалось оказаться в зоне повышенной безопасности, в непосредственной близости к грузовику KLM, перевозившему драгоценности. Они должны были быть доставлены в Антверпен, алмазную столицу Европы. Подозрения полиции пало на этих лиц в связи с тем, что они предприняли попытку легализации доходов, вероятно полученных ими от этой кражи.