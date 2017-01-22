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Тысячи румын протестуют против амнистии коррупционеров

Тысячи румын протестуют против амнистии коррупционеров
The Guardian пишет, что в Румынии разразился настоящий скандал, которые перерос народные протесты. Сегодня тысячи граждан вышли на улицы Бухареста, протестуя против решения властей об амнистии заключенных, - передает replyua.net.

Тысячи людей прошли маршем сегодня через румынскую столицу и другие города в знак протеста против правительственного предложения об амнистии тысячи заключенных. По их мнению, это решение окажется катастрофическое воздействие на борьбу с коррупцией. Более 10 000 протестующих собрались на Университетской площади в Бухаресте, а затем, прорвавшись через милицейские кордоны, направились в сторону штаб-квартиры правительства. В числе протестующих были даже дети и пенсионеры. Они называли правящее правительство Социал-демократической партии «красной чумой». Они скандировали: «Мы хотим демократии, в воры должны сидеть в тюрьме».

Решение правительства об амистии некоторых заключенных, по его мнению, уменьшит нагрузку на переполненные тюрьмы. В то же время, общество крайне недовольно категорией преступников, которые подлежат помилованию – из-за этого решения правительства тысяча коррупционеров окажется на свободе. По мнению протестующих, власть просто хочет избавить их от ответственности.
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