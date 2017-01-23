Европейцы отказались финансировать новый российский газопровод

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Российская компания «Газпром» вынуждена взять все растраты на прокладывание газопровода по маршруту из России через Германию и Балтийское море на себя. Как стало известно, западные партнеры России, которая надеялась на финансовую поддержку европейцев, отказались от своих намерений.Одна из крупнейших нефтяных компаний в Европе OMV, штаб-квартира которой находится в австрийской Вене, заявила в один голос с европейскими коллегами, что не намерена финансировать проект «Северный Поток-2». Общая сумма инвестиций, которые теперь ложатся на плечи российского нефтяного гиганта составляет около 1,75 млрд евро.Прежде появлялась информация, что польская сторона была против продвижения проекта «Северный поток-2», так как поляки видели в нем угрозу для европейского рынка в силу усиления влияния «Газпрома» в Европе. Это повлияло на то, что российская компания не смогла привлечь к прямому взаимодействию в проекте представителей большого европейского бизнеса. Это в свою очередь делает «Северный поток-2» более политически уязвимым.