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Греция пообещала выдать турок, бежавших после попытки государственного переворота

Греция пообещала выдать турок, бежавших после попытки государственного переворота
The Guardian сообщает, что завтра Верховный суд Греции примет решение в отношении восьмерых турецких военнослужащих, бежавших в Грецию после неудавшейся попытки военного переворота в Турции в июле прошлого года, - передает replyua.net.

Завтра состоится окончательное судебное заседание в отношении восьмерых турецких военных, обратившихся к властям Греции с прошениями о предоставлении политического убежища. Трое судей в прошлом месяце заявили, что их страна не должна выдавать турок властям на их родине, поскольку там они не могут рассчитывать на справедливый суд. Такого же мнения придерживаются сами греки – проведенный в стране опрос показал, что 60% населения считает, что экстрадиция этих участников неудавшегося путча в Турции недопустима.

В то же время, Эрдоган требует от премьер-министра Греции Ципраса выдачи этих военнослужащих, поскольку считает их преступниками и оказывает на правительство Греции давление. Глава правительства Греции и его коллеги неоднократно публично заверяли, что экстрадиция этих военнослужащих в Турцию состоится. С другой стороны, политик не хочет стать непопулярным – подобное решение угрожает самой идентичности Греции, которая является страной ЕС, где действует принцип верховенства права. Даже если суд примет положительное решение, окончательное слово останется за министром юстиции.
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