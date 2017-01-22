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Ужасная автокатастрофа в Италии привела к гибели 16 человек

Ужасная автокатастрофа в Италии привела к гибели 16 человек
The Guardian сообщает, что власти Италии и Венгрии начали расследования ужасной автокатастрофы с участием школьного автобуса, которая привела к гибели 16 человек, произошедшей около полуночи в пятницу вблизи Вероны, - передает replyua.net.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийарто заявил сегодня, что расследование обстоятельств трагедии идет полным ходом. Он подтвердил, что в автобусе находились 56 студентов из Венгрии, которые возвращались из горнолыжного курорта Франции. Как сообщалось ранее, автобус попал в аварию и загорелся, в результате чего 16 человек погибли, двое находятся в критическом состоянии, а четверо – в тяжелом. Причины аварии пока остаются неясными – в какой-то момент он врезался в придорожный столб и загорелся. Во время возникшего пожара учителю физкультуры, сопровождавшему детей, удалось спасти многих из них, вытащив их из горящего автобуса, однако его тридцатилетний сын и восемнадцатилетняя дочь сгорели заживо – об этом сообщил вчера Генеральный консул Венгрии в Италии.

Полиция сообщает, что некоторые тела настолько обгорели, что их идентификация возможна только через экспертизу ДНК. Они уже взяли образцы у родителей жертв, которые прибыли в Верону.
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