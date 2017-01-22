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Правительство Эстонии озвучило свою позицию относительно Украины

Правительство Эстонии озвучило свою позицию относительно Украины
Совсем скоро Эстония сменит Мальту, которая главенствует в первой половине 2017 года в Совете Европейского Союза. Эстонский премьер-министр Юри Ратас в свою очередь пообещал, что когда Эстония будет занимать должность председателя в ведомстве, они со своей стороны сделают все возможное для мирного решения вопроса относительно нестабильной ситуации на Востоке Украины.

Стоит отметить, что Администрация Президента Украины объявила, что новая рабочая неделя главы государства начнется с дипломатического визита в Эстонию. Глава эстонского правительства Юри Ратас дал средствам массовой информации свой комментарий о том, что он ожидает от будущей встречи и заявил, что Эстония занимает дружественную позицию относительно Украины и будет делать все от нее возможное в разных сферах сотрудничества: как в сфере военной, так и относительно совместной работы в экономической сфере и в вопросе продвижения реформ в Украине.

Напомним, Эстония получила возможность руководить в Совете Европейского Союза во второй половине 2017 года вместо Великобритании, которая заявила о своем намерении покинуть европейское объединение стран.
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