Правительство Эстонии озвучило свою позицию относительно Украины

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Совсем скоро Эстония сменит Мальту, которая главенствует в первой половине 2017 года в Совете Европейского Союза. Эстонский премьер-министр Юри Ратас в свою очередь пообещал, что когда Эстония будет занимать должность председателя в ведомстве, они со своей стороны сделают все возможное для мирного решения вопроса относительно нестабильной ситуации на Востоке Украины.Стоит отметить, что Администрация Президента Украины объявила, что новая рабочая неделя главы государства начнется с дипломатического визита в Эстонию. Глава эстонского правительства Юри Ратас дал средствам массовой информации свой комментарий о том, что он ожидает от будущей встречи и заявил, что Эстония занимает дружественную позицию относительно Украины и будет делать все от нее возможное в разных сферах сотрудничества: как в сфере военной, так и относительно совместной работы в экономической сфере и в вопросе продвижения реформ в Украине.Напомним, Эстония получила возможность руководить в Совете Европейского Союза во второй половине 2017 года вместо Великобритании, которая заявила о своем намерении покинуть европейское объединение стран.