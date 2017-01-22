Тереза Мэй поддержала протесты против Трампа

Reuters сообщает, что Тереза Мэй, ставшая вторым премьер-министром-женщиной в Европе, прокомментировала всемирный марш женщин против Дональда Трампа, которые прошел в эти выходные на всех семи континентах, - передает replyua.net.
Мэй заявила: «Я не боюсь возразить Трампу, если буду с ним не согласна». Это заявление прозвучало сразу после протестов против Трампа, прокатившегося по всему миру, в том числе в Великобритании, а также накануне ее встречи с президентом США, которая должна состояться на следующей неделе.
Как сообщалось ранее, сам Трампа заявил, что «ждет встречи с Терезой Мэй с нетерпением», поскольку рассчитывает на подписание торгового договора между США и Великобританией сразу после выхода этой страны их ЕС. На встрече британского премьер-министра и президента США должны обсуждаться перспективы сотрудничества между странами. СМИ пишут, что эти переговоры должны прояснить, что политики понимают под «особыми отношениями» Великобритании и США – эта фраза не раз звучала из уст Трампа.