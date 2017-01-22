валюта
СпецтемаГенералы США удивились ноу-хау украинских военных в Харькове

Националисты Европы рады победе Трампа и надеются достичь такого же успеха – СМИ

Националисты Европы рады победе Трампа и надеются достичь такого же успеха – СМИ
Главы немецкого, французского, итальянского и нидерландского движений националистического на днях провели встречу в Кобленце, расположенном на берегу Рейна, с целью отметить инаугурацию нового главы Белого дома Дональда Трампа, передает replyua.net.

Согласно информации издания Abcnews, у европейских лидеров теперь появилась надежда, что им тоже удастся достичь похожего успеха в своих странах на ближайших выборах. В интервью СМИ Герт Вилдерс, возглавляющий нидерландскую антиисламскую партию, сообщил, что современным европейцам выпала честь наблюдать за великими историческими переменами. «Изменения проходят в США, поэтому Европе этого тоже не удастся избежать», - подчеркнул он.

Стоит отметить, что данное мероприятие также посетили Марин Лн Пен, возглавляющая Национальный фронт Франции и являющаяся главным претендентом на победу на президентских выборах в своей стране, и глава партии «Альтернатива для Германии» Фрауке Петри, который надеется пройти в немецкий парламент. Кроме того, еще одним участником встречи стал Гаральд Вилимски, председательствующий в Народной Партии Австрии. Все три политика выступили на съезде и достаточно критически высказались о «политическом исламе» и единой валюте ЕС.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Муждабаев: украинских политиков, побывавших на инаугурации Трампа, нужно расстрелять
Важное за сутки
21 янв 2017
13943

"Хто цей однорукий тип": В мережі помітили цікаву деталь з інавгурації Трампа

Під час інаугураційного процесу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа супроводжував підозрілий чоловік зі штучною рукою. Про це повідомили у одній із спільнот у соціальній мереж Фейсбук,

Последние новости

Прощание с иллюзиями: в Кремле больше не надеются, что Трамп отменит санкции

Синоптики: в начале недели существенных осадков не ожидается

Дипломат: візит Порошенко до Естонії і Фінляндії – дуже добрий знак

Саакашвили прокомментировал публикацию в СМИ снимков, сделанных на инаугурации Трампа, - это «рука Кремля»

Националисты Европы рады победе Трампа и надеются достичь такого же успеха – СМИ

Поиск работы в Украине теперь упрощен

Сазонов: Россия становится все больше похожа на бешеную собаку, с ее бессмысленной агрессией

Мощное землетрясение в Папуа-Новой Гвинее: предупреждение о надвигающемся цунами

В британском правительстве решили не рассказывать о провальной попытке запуска баллистической ракеты

Титулованные биатлонисты протестуют из-за несправедливого решения IBU по российским спортсменам

Муждабаев: Порошенко не потерпит подхалимства

В разведке сообщили о необычном приказе о российских военных на Донбассе

Блогер: протесты в США напоминают шабаш бездельников

Эксперт пояснила суть главной проблемы Путина накануне выборов

Эксперт: с такими американскими «ястребами» России будет очень сложно

Черновил рассказал, чем опасен возможный отказ Киева от Донбасса

Астролог: судьба Савченко сложится очень непросто

Киев заработал 19 миллионов гривен за счет туристического сбора

Посол РФ в Литве резко прокомментировал строительство стены на границе

Дипломат: українців треба негайно рятувати, запустивши програму національної ідентичності

 Новости за день