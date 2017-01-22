Националисты Европы рады победе Трампа и надеются достичь такого же успеха – СМИ

Главы немецкого, французского, итальянского и нидерландского движений националистического на днях провели встречу в Кобленце, расположенном на берегу Рейна, с целью отметить инаугурацию нового главы Белого дома Дональда Трампа, передает replyua.net.
Согласно информации издания Abcnews, у европейских лидеров теперь появилась надежда, что им тоже удастся достичь похожего успеха в своих странах на ближайших выборах. В интервью СМИ Герт Вилдерс, возглавляющий нидерландскую антиисламскую партию, сообщил, что современным европейцам выпала честь наблюдать за великими историческими переменами. «Изменения проходят в США, поэтому Европе этого тоже не удастся избежать», - подчеркнул он.
Стоит отметить, что данное мероприятие также посетили Марин Лн Пен, возглавляющая Национальный фронт Франции и являющаяся главным претендентом на победу на президентских выборах в своей стране, и глава партии «Альтернатива для Германии» Фрауке Петри, который надеется пройти в немецкий парламент. Кроме того, еще одним участником встречи стал Гаральд Вилимски, председательствующий в Народной Партии Австрии. Все три политика выступили на съезде и достаточно критически высказались о «политическом исламе» и единой валюте ЕС.