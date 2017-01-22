В британском правительстве решили не рассказывать о провальной попытке запуска баллистической ракеты

Сегодня авторитетное британское издание The Sunday Times, сославшись на сведения источника Военно-морских сил Великобритании, сообщило о скрытии правительством этой страны новости о неудачно проведенных испытаниях в ядерной сфере, передает replyua.net. Ранее в СМИ распространилась информация, что баллистическую ракету Trident II D5 намеревались запустить в июне минувшего года возле побережья американского штата Флорида.
В соответствии с данными этой газеты, Британия решила провести испытание ракеты Trident впервые за последнее четырехлетие. Ее запуск осуществлялся с имеющего стратегическое значение подводного ракетоносца под названием «Вендженсм» рядом со Флоридой. Но спустя непродолжительное время произошел сбой ракеты с курса, вследствие чего она направилась по направлению США. О причинах такой неудачи никакой информации не поступало.
Особое внимание журналистов The Sunday Times привлекло то, что этот случай произошел за несколько дней до того, как Тереза Мэй заняла должность главы британского правительства. Впрочем, в июле она ни единого слова не сказала о такой неудаче после того, как ей удалось убедить членов парламента выделить примерно 40 млрд. британских фунтов для реализации программы, направленной на обновление Trident.