На Charlie Hebdo подают в суд из-за карикатуры на трагедию в Италии

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Известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo вновь оказался в эпицентре скандала — один из сотрудников издания нарисовал карикатуру на трагические события в центральной Италии, где на горный отель с людьми сошла смертоносная снежная лавина. Как передаёт replyua.net со ссылкой на заявление мэра итальянского города Фариндола Иларио Лаккета, городские чиновники уже готовят иск к французскому еженедельнику.Как оказалось, чиновники городка, в окрестностях которого сошла снежная лавина в результате землетрясений 18 января 2017-го года, не сочли смешной очередную карикатуру Charlie Hebdo. Городское руководство сочло карикатуру фигуры Смерти на лыжах скандальной и неуместной. Пока источники не уточняют об исковых требованиях, которые намеревается предъявлять руководство пострадавшего городка в суде.На карикатуре, опубликованной в социальных аккаунтах Charlie Hebdo, изображена фигура Смерти, которая катится на лыжах со склона горы при помощи двух кос. Автор карикатуры разместил скандальную подпись: «Италия, выпал снег. Но он будет не для всех». Ранее это издание публиковало карикатуры на пророка Мухаммеда, а также высмеивало теракты во Франции и громкие авиакатастрофы, за что неоднократно подвергалось массовому общественному осуждению.