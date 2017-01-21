Ле Пен пообещала Европе широкомасштабные изменения в 2017 году

В связи с созданной руководством Евросоюза религии, которая не принимает инакомыслия, текущий год на европейском континенте ознаменуется масштабными изменениями. Как передает replyua.net, соответствующее заявление на конференции в немецком Кобленце озвучила лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. Она подчеркнула, что в 2016 году начались пробуждаться англо-саксонские страны, а наступивший год станет периодом, когда пробудится вся Европа. Причем, уверена Ле Пен, речь идет не о вопросе вероятности, а только о вопросе времени. Политический деятель Франции обвинила Брюссель в том, что там никто не заинтересован в переменах.
Лидер ультраправых Франции добавила, нынче ЕС выступает в роли религии, а представители его элиты подобны священникам, которые не дают возможности высказывать мнения, противоречащие данной религии.
По мнению Марин Ле Пен, руководство Евросоюз запрещает любую критику ныне существующих порядков, что можно воспринимать как достаточно недемократичный подход. Как известно, глава «Национального фронта» активно выступает за то, чтобы Париж вышел из НАТО и ЕС. К тому же, она обещала признать законность аннексии Крыма.