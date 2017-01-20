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Манн: похоже, Великобритания сменила курс

Манн: похоже, Великобритания сменила курс
Соломон Манн на своей странице прокомментировал итоги Парижской конференции по Ближнему Востоку, участие в которой приняли более чем 70 стран, однако Израиля и Палестины в их числе не было, - передает replyua.net.

Политический обозреватель пишет: «В Париже прошла конференция по Ближнему Востоку, которая самонадеянно заявляет о том, что, дескать, «помирит арабов и евреев», которые вообще-то говоря никогда и не ссорились. Для этого участники конференции собираются пожертвовать, как всегда, израильской территорией». Он добавляет: «Конечно, Украина не могла не принять участия в столь важном для нее событии, которое обсуждает столь насущные и трепетные для Украины проблемы. И конечно, повинуясь гласу своей совести, не смогла не подписать ее решений».

Манн сообщает, что в Вашингтоне ветер начал меняться, и Керри специально позвонил Биньямину Нетаньяху для того, чтобы сказать, что он лично не допустить никаких неприятных для Израиля последствий этой конференции, на что раздраженный глава Израиля чуть ли не грубо послал уходящего Госсекретаря на фиг, рассказав ему, что США уже нанесли ущерб Израилю с помощью означенного Керри, а уж с Парижем Израиль как-нибудь без Керри справится. Аналитик добавляет: «А вот Великобритания, похоже, сменила курс: на сессии глав МИД Евросоюза Великобритания блокировала одобрение результатов Парижской конференции и тут же доложила об этом в Иерусалим, показывая, что желает скорее преодолеть неприятную размолвку, которая случилась в результате голосования в Совбезе ООН против Израиля».
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