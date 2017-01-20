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В музее мадам Тюссо убрали фигуру Обамы, - фото

В музее мадам Тюссо убрали фигуру Обамы, - фото
В главном музее мадам Тюссо, расположенном в Лондоне, из «Овального кабинета в Вашингтоне» исчезла восковая фигура Барака Обамы – ее заменили на фигуру Дональда Трампа, информирует replyua.net со ссылкой на ZN.ua.

В сообщении говорится о том, что восковая фигура Трампа в экспозиции появилась совсем недавно. Накануне сотрудники музея вынесли фигуру Обамы, находившуюся в помещении, представляющим Овальный кабинет президента США. На место, где стояла фигура Обамы, сотрудники поставили фигуру Трампа. Чтобы она выглядела более реалистично, мастерам пришлось использовать шерсть яка, чтобы повторить знаменитую прическу миллиардера. Посетители музея смогут увидеть фигуру Трампа только сегодня, 20 января, в день его инаугурации.

По словам сотрудников музея, они поступают согласно американским законам, и фигура может появиться в экспозиции лишь после того, как Барак Обама сложит свои полномочия. Фигура Трампа будет стоять в импровизированном Овальном кабинете до окончания его президентского срока. Напомним, что инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне уже через несколько часов. В настоящий момент завершаются последние приготовления к церемонии.

В музее мадам Тюссо убрали фигуру Обамы, - фото
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