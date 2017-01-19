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Президент Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе - фоторепортаж

Президент Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе - фоторепортаж
Президент Украины Петр Порошенко поделился в социальной сети фотоотчетом из Швейцарии, где проходит сегодня Всемирный экономический форум 2017.

Президент Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе - фоторепортаж
Президент Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе - фоторепортаж
Президент Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе - фоторепортаж
Президент Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе - фоторепортаж
Президент Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе - фоторепортаж
Президент Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе - фоторепортаж
Президент Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе - фоторепортаж
Президент Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе - фоторепортаж
Президент Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе - фоторепортаж
Президент Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе - фоторепортаж
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