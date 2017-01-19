Президент Украины Петр Порошенко поделился в социальной сети фотоотчетом из Швейцарии, где проходит сегодня Всемирный экономический форум 2017.
Президент Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе - фоторепортаж
Президент Украины Петр Порошенко поделился в социальной сети фотоотчетом из Швейцарии, где проходит сегодня Всемирный экономический форум 2017.
Переговоры Порошенко и Керри - фоторепортаж
Президент Петр Порошенко, принял присягу бойцов спецназа НАБУ - фото
Казанский: на Донбассе приведен в действие план Даллеса
На своей странице в Фейсбуке журналист Денис Казанский сообщает о том, что на Донбассе не только существует, но уже и действует так называемый план Даллеса, информирует replyua.net. Казанский
Неудачно пошутил: россияне негодуют из-за шутки Жванецкого о Курилах
Михаил Жванецкий, уроженец Одессы и известный российский сатирик, неудачно пошутил о Курильских островах, и его высказывание не понравилось пользователям из России, передает replyua.net со ссылкой на
Затриманий бойовик розповів, хто воює проти України в ОРДО (ВІДЕО)
Затриманий українськими силовиками проросійський бойовик розповів, що у полку, в якому він «служив», ключові командири – це кадрові військові Збройних сил РФ. Про це він заявив під час допиту, який
Блогер: Обама ваш нищеброд по сравнению с нашим Тодуровым
Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Fаcebook пишет о том, что после окончания президентского срока семья Барака Обамы остается в Вашингтоне. Временно, поскольку дочь 44-го
Гидрометцентр: 21 января погода в Украине резко изменится
Гидрометцентр Украины сообщает о том, что в пятницу, 20 января, на территории Украины резко упадет атмосферное давление, и большинство областей будут оставаться в зоне холодной воздушной массы,