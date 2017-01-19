В ЄС дали пояснення, як можна приборкати Росію Путіна

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Колишній очільник шведського МЗС Карл Більдт у своїй вчорашній статті для видання «Новое время» зазначив, що в Кремлі відмовляться від використання свого «імперського інстинкту» лише тоді, коли Захід погодиться надати незалежним країнам, котрі межують з РФ, суттєву допомогу, яка не буде обмежуватися лише заявами або деклараціями, про що повідомляє repolyua.net.За словами Більдта, зараз, коли після революції, яка була у Російській імперії, Москва намагається вхопитися за будь-яку можливість повернути те, що вважає своїм. «Незважаючи на те, що у Володимира Путіна немає чіткого плану, він готовий повністю задовольняти свої імперські інстинкти. Однак Росія може заспокоїтися, коли Захід почне постійно підтримувати незалежність існування цих країн», - підкреслив Більдт.На переконання німецького посадовця, з часом Росія зрозуміє, що для її майбутнього буде краще покінчити з існуючими шаблонами і всю увагу зосередити на внутрішньому розвитку в налагодженні відносин з сусідами, які будуть базуватися на принципах миру та взаємоповаги. «Ми зацікавлені у тому, щоб Росія була стабільною та мирною країною, і досягти цього можна лише тоді, коли буде надана підтримка незалежності та суверенітету її сусідам», - зробив висновок колишній міністр закордонних справ Швеції.