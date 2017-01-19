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Справа вбивства пола Росії: Суд Туреччини заарештував двох осіб

Справа вбивства пола Росії: Суд Туреччини заарештував двох осіб
Рішенням турецького суду під арешту було відправлено двох осіб, яких звинувачують у причетності до вбивства російського посла в Туреччині Карлова Андрія. Один із них – співробітник поліції. Про це у четвер, 19-го січня, повідомляє місцеве видання «Daily Sabah», передає replyua.net.

«Двох осіб, серед яких співробітник турецької поліції, було заарештовано за підозрою у причетності до терористичної організації у зв’язку з розслідуванням вбивства посла Росії у Туреччині Андрія Карлова», - йдеться у повідомленні. Як повідомлялося раніше, в рамках розслідування замаху на життя російського посла в Анкарі Андрія Карлова було заарештовано п’ятеро осіб. Варто згадати, що напад на посла Російської Федерації в Анкарі Карлова Андрія відбувся 19-го грудня минулого року, коли він виступав на честь відкриття виставки «Росія очима турків».

В ході поліцейської операції нападника було ліквідовано. Представник Росії отримав поранення, які виявилися не сумісними з життям. Турецька влада висловила свої співчуття російській стороні та безпосередньо рідним і близьким Карлова. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронні органі продовжують розслідувати обставини інциденту.
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