Справа вбивства пола Росії: Суд Туреччини заарештував двох осіб

Рішенням турецького суду під арешту було відправлено двох осіб, яких звинувачують у причетності до вбивства російського посла в Туреччині Карлова Андрія. Один із них – співробітник поліції. Про це у четвер, 19-го січня, повідомляє місцеве видання «Daily Sabah», передає replyua.net.
«Двох осіб, серед яких співробітник турецької поліції, було заарештовано за підозрою у причетності до терористичної організації у зв’язку з розслідуванням вбивства посла Росії у Туреччині Андрія Карлова», - йдеться у повідомленні. Як повідомлялося раніше, в рамках розслідування замаху на життя російського посла в Анкарі Андрія Карлова було заарештовано п’ятеро осіб. Варто згадати, що напад на посла Російської Федерації в Анкарі Карлова Андрія відбувся 19-го грудня минулого року, коли він виступав на честь відкриття виставки «Росія очима турків».
В ході поліцейської операції нападника було ліквідовано. Представник Росії отримав поранення, які виявилися не сумісними з життям. Турецька влада висловила свої співчуття російській стороні та безпосередньо рідним і близьким Карлова. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронні органі продовжують розслідувати обставини інциденту.