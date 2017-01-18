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В Польше создадут антироссийскую армию

В Польше создадут антироссийскую армию
Глава польского оборонного ведомства Антони Мацеревич в прямом эфире канала Republika анонсировал создание в стране вооруженных сил, которые смогут стать опорой против российского «военного давления», - передает replyua.net. Высокопоставленный чиновник Польши также прокомментировал новость о размещении в его стране военных сил США и НАТО.

По словам Мацеревича, благодаря таким действиям появилась гарантия физической независимости на случай, если Кремль прибегнет к военному давлению. Кроме того, польский министр считает необходимым создание собственных вооруженных сил, причем в самое ближайшее время.

Также Антони Мацеревич заявил, что Варшава должна поставить перед собой цель достичь такой ситуации, когда именно военнослужащие Польши смогут встать на защиту независимости своей страны. С учетом данного контекста глава Минобороны Польши подчеркнул важность создания Войск территориальной обороны. «У нас нет планов минимизировать количественный состав армии, мы ее не будем уменьшать так, как это было при президентстве Бронислава Коморовского. Наша основная задача – это развитие армии, и для этого используется как путь модернизации, так и увеличение количественного состава», - сказал высокопоставленный польский чиновник.

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