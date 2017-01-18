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Президентом Европарламента стал сторонник Путина

Президентом Европарламента стал сторонник Путина
Новым главой Европейского парламента избран Антонио Таяни, известный итальянский консерватор и сторонник политики российского президента, передает replyua.net со ссылкой на Рейтер. 63-летнего Таяни избрали по итогам четвертого тура голосования на сессии ассамблеи в Страсбурге.

Этот итальянец также является представителем фракции Европейская народная партия. За Таяни проголосовал 351 депутат, а за его ближайшего конкурента Джанни Пителлу отдали свои голоса только 282 человека. На посту Таяни сменит Мартина Шульца. О новом президенте Европарламента известно немного – ранее он дважды был в должности евросекретаря по вопросам промышленности и транспорта. Однако в России на эту новость уже отреагировали, заявив о том, что этот итальянец является хорошим другом Сильвио Берлускони, бывшего премьер-министра страны.

А Берлускони, как известно, очень тепло относится к российскому президенту Путину. Напомним, что накануне глава МИД Италии Альфано заявил о том, что Россию снова нужно включить в состав «Большой восьмерки». Также он отметил, что в Италии надеются на возобновление нормальных отношений между Москвой и Вашингтоном.
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