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МИД Италии настаивает на возвращении России в «Большую восьмерку» и на теплых отношениях между Москвой и Вашингтоном

МИД Италии настаивает на возвращении России в «Большую восьмерку» и на теплых отношениях между Москвой и Вашингтоном
В Министерстве иностранных дел Италии сделали заявление о том, что России необходимо вернуться в «Большую восьмерку», информирует replyua.net со ссылкой на ZN.ua. Анжелино Альфано, глава внешнеполитического ведомства Италии, заявил о том, что Италия хочет снова видеть РФ в «Большой восьмерке», а также приветствует улучшение отношений между Россией и Соединенными Штатами.

Кроме того, Альфано подчеркнул, что Италия будет открыта для пересмотра глобальной роли Североатлантического альянса. Глава МИД добавил, что этот год станет переломным, однако, скорее всего, в 2017 году РФ еще не сможет принимать участие в G8, но членство России можно будет восстановить в будущем. По мнению Альфано, Россия является надежным партнером в борьбе с международным терроризмом, а также надежным партнером в том, что касается поставок энергии.

Напомним, что Россия участвовала в переговорах «Большой восьмерки» до 2014 года, пока не присоединила Крым с помощью незаконного референдума. Сразу после этого саммит снова был опять переименован в «Большую семерку», и Путин лишился возможности участвовать в переговорах.
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