Немецкий канцлер отреагировала на критику Трампа ее миграционной политики

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель накануне дала свою оценку словам избранного президента США Дональда Трампа, в котором он подверг резкой критике ее политику в сфере миграции. Она сообщила, что ЕС самостоятельно будет решать свою дальнейшую судьбу, не обращая внимание на чьи-либо советы, передает replyua.net.
Помимо этого, немецкий лидер пообещала приложить максимум усилий для развития в будущем тесного сотрудничества между всеми странами, которые являются членами Евросоюза, чтобы экономическая мощь стран Европы усилилась. По мнению Ангелы Меркель, только единство стран Европы способно дать четкие ответы на все актуальные вызовы в XXI столетии, а также быстро принимать важные решения. Приоритетными заданиями на сегодняшний день, с точки зрения немецкого канцлера, являются работа над созданием новых рабочих мест, а также преодоление терроризма в Европе и мире.
Недавно будущий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал огромной ошибкой Ангелы Меркель ее решение пустить в свою страну всех мигрантов. В то же время, республиканец отметил, что с большим уважением относится к Меркель и ее политике.