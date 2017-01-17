Марин Ле Пен: Крым никогда не принадлежал Украине

Марин Ле Пен, один из кандидатов на должность президента Франции, еще раз сделала заявление о том, что обязательно признает Крым российским в случае победы на президентских выборах.
Как информирует replyua.net, интервью с ультраправым политиком опубликовали российские «Известия». Ле Пен также подчеркнула, что референдум в аннексированном Крыму прошел на законных основаниях. «Референдум, прошедший в Крыму, показал абсолютное согласие граждан на присоединение территории к РФ. Если я одержу победу на выборах, я тоже признаю российским Крым. Дело в том, что Крым в составе Украины был административным вопросом в советские времена, а по факту этот полуостров никогда не принадлежал Украине», отметила французский политик.
По ее словам, она сильно сожалеет о том, что референдум не был признан ООН и международным сообществом, хотя показал волеизъявление граждан. Также Ле Пен считает, что украинский вопрос можно решить мирными способами, однако для этого нужно сесть за переговоры всем игрокам и перестать демонизировать какую-либо из сторон.