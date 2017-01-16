Ле Пен рассказала о своем визите в резиденцию Трампа

Возглавляющая французскую партию «Национальный фронт» Марин Ле Пен, весьма лояльно настроенную по отношению к Кремлю, рассказала о своем посещении в Нью-Йорке резиденции будущего президента США Дональда Трампа, передает replyua.net. Согласно информации издания BFM.TV, Ле Пен сообщила, что целью ее заокеанского вояжа был поиск финансового источника для своей предвыборной кампании. Вместе с тем, глава «Национального фронта» добавила, что вместе со своими соратниками ищет денег везде, где только можно и заявила, что не проводила встречи ни с победителем выборов президента США Дональдом Трампом, ни с представителями его команды.
Недавно в СМИ была распространена информация о том, что журналисты стали свидетелями встречи Ле Пен с одним из ближайших партнеров Трампа бизнесменом Джорджем Ломбарди. Местом нахождения этого ресторана является небоскреб Трампа, в где нынче работают сотрудники штаба переходной администрации.
Отметим, что недавно разгорелся скандал после заявления Марин Ле Пен о том, Крым был аннексирован совершенно законно. После этого сотрудники СБУ заговорили о необходимости введения запрета Ле Пен на въезд Украину. Пресс-секретарь лидера французского «Национального фронта» заявила, что претендент на должность французского президента и так не собиралась в Киев.