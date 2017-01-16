валюта
СпецтемаМуждабаев: поющие проститутки из Украины развлекают оккупантов с выездом на дом (ВИДЕО)

Ле Пен рассказала о своем визите в резиденцию Трампа

Ле Пен рассказала о своем визите в резиденцию Трампа
Возглавляющая французскую партию «Национальный фронт» Марин Ле Пен, весьма лояльно настроенную по отношению к Кремлю, рассказала о своем посещении в Нью-Йорке резиденции будущего президента США Дональда Трампа, передает replyua.net. Согласно информации издания BFM.TV, Ле Пен сообщила, что целью ее заокеанского вояжа был поиск финансового источника для своей предвыборной кампании. Вместе с тем, глава «Национального фронта» добавила, что вместе со своими соратниками ищет денег везде, где только можно и заявила, что не проводила встречи ни с победителем выборов президента США Дональдом Трампом, ни с представителями его команды.

Недавно в СМИ была распространена информация о том, что журналисты стали свидетелями встречи Ле Пен с одним из ближайших партнеров Трампа бизнесменом Джорджем Ломбарди. Местом нахождения этого ресторана является небоскреб Трампа, в где нынче работают сотрудники штаба переходной администрации.

Отметим, что недавно разгорелся скандал после заявления Марин Ле Пен о том, Крым был аннексирован совершенно законно. После этого сотрудники СБУ заговорили о необходимости введения запрета Ле Пен на въезд Украину. Пресс-секретарь лидера французского «Национального фронта» заявила, что претендент на должность французского президента и так не собиралась в Киев.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Сазонов: Савченко своим высказыванием превзошла всех
Важное за сутки
15 янв 2017
8033

Война на Донбассе: силы АТО понесли потери среди личного состава

Несмотря на решение во время переговоров в Минске об активизации режима прекращеня огня, ситуация на Донбассе продолжает оставаться напряженной. Пророссийские боевики, не желая выполнять соглашения,

15 янв 2017
7457

Социальные сети обсуждают позорное заседание по представлению нового губернатора Одесской области

Айдер Муждабаев, Елена Васина и другие блогеры и пользователи социальных сетей обсуждают заседание, посвященное представлению Президентом Украины нового губернатора Одесской области, - передает

15 янв 2017
5855

Две россиянки попросили убежища в Украине в пункте пропуска под Харьковом

В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины сообщили о том, что в Харьковской области, в автомобильном пункте пропуска «Гоптовка», две женщины с маленьким ребенком, имеющие российское

Последние новости

Порошенко назвав шокуючі числа у війні з російським окупантом

Ле Пен рассказала о своем визите в резиденцию Трампа

У Києві ДТП влаштував "опер" (ВІДЕО)

Судья ВСУ, имеющий элитные квартиры в Киеве, судится за служебное жилье

Для возобновления производства ядерного оружия Украине нужно $100 млрд., -Кравчук

Експерт: новий «мовний закон» має зобов’язати Саакашвілі і інших найманців говорити українською

Ученые назвали самый депрессивный день в текущем году

Казарин пояснил, почему с Россией невозможно идти на компромисс

Трамп рассказал о «критической ошибке» Меркель и назвал НАТО «устаревшим объединением»

В Украине дали статус беженца борцу за «федерализацию» Кубани

Политолог рассказал о трех основных причинах киевского вояжа Джо Байдена

Погода в Украине на неделю: без осадков, но с резким похолоданием

«Янтарная» перестрелка в Житомирской области: есть раненые и погибшие (видео)

Трамп будет договариваться: появились детали ядерного соглашения США с Россией

В Украине аптеки завышают цены на лекарства в 14 раз

Блогер: Ситуация с курсом гривны напоминает один в один ту, которая случилась в Украине в феврале 2015-го

Украинцам пытаются навязать идею о «братском» российском народе – блогер

На канале СТБ озвучили о кардинальном решении в связи со скандалом с российскими военными в эфире

Турецкий самолет потерпел крушение в Кыргызстане

Николь Кидман объяснила, почему поддерживает Трампа

 Новости за день