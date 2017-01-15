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Переговоры по израиле-палестинскому конфликту прошли без участие Израиля и Палестины

Переговоры по израиле-палестинскому конфликту прошли без участие Израиля и Палестины
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Independent», Великобритания отказалась поддерживать итоги парижских мирных переговоров по израиле-палестинскому конфликту. Ни Израиль, ни Палестина не принимали в них участие.

По инициативе президента Франции Франсуа Олланда сегодня в Париже состоялась конференция, участие в которой приняли 70 стран, однако представители от Израиля и Палестины участвовать отказались. 70 стран призвали обе страны к мирному урегулированию конфликта, однако Великобритания отказалась поддерживать окончательное коммюнике переговоров, заявив, что она только «ужесточит ситуацию». Она участвовала в переговорах лишь в качестве наблюдателя. Представители Великобритании объяснили, что они не поддержали коммюнике не только потому, что не согласны с его содержанием, а из-за того, что всего через несколько дней в США произойдет инаугурация Трампа, после чего все итоги этих переговоров могут быть нивелированы.

Все 70 стран-участниц конференции по-прежнему высказались за существование двух независимых государств – Израиля и Палестины, что означает, что ООН и мировое сообщество в целом будут продолжать давить на Израиль с тем, чтобы он освободил захваченные им в ходе шестидневной войны палестинские территории и разрушил на них свои постройки.
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