Перемещение американских солдат будет осуществляться один раз девять месяцев

Как передало радио Польши, американских солдат, прибывших в страну, согласно операции Аtlantic Resolve, встретили в г. Жагань. В официальной церемонии встречи приняли личное участие Беата Шидло – премьер страны, Антони Мацаревич – министр обороны Польши, а также американский посол в Польской республике – Поль Джонс. Премьер-министр отметила, что нахождение на территории страны американских войск, повысит безопасность не только Польши, но и всей европейской территории.
Министр обороны Польши сделал заявление, в котором утвердил, что государство уже давно ждало этого момента, когда приедут «друзья» и защитят народ страны от неминуемой «восточной угрозы», имея ввиду, как мы понимаем – Россию. Мацаревич напомнил присутствующим и слова Л. Качиньского (бывший президент Польши) произнесенные в 2008 году о том, что за нападением России на Грузию, последуют Украина, страны Балтии, а дальше Польша и даже вся Европа.
В рамках операции, около 4,5 тыс. американских солдат, станут служить на территории шести государств, среди которых Венгрия, Болгария, Румыния, Литва, Латвия и Польша. Менять расположение американских военнослужащих, будут один раз в девять месяцев, а штаб контингента разместили в г. Жагань. По сообщениям Корреспондент, на польской земле уже расквартирована одна тысяча солдат, дополнительно триста американских военнослужащих прибыло в г. Познань. Несколько дней назад, на территорию Польши перебросили танки армии США, с целью сдерживания угрозы со стороны Российской Федерации. Власти России при этом расценили все эти действия – прямой угрозой для государства.