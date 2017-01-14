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Нидерланды намерены блокировать выход Великобритании из ЕС

Нидерланды намерены блокировать выход Великобритании из ЕС
The Guardian пишет, что власти Нидерландов заявили, что будут блокировать любую торговую сделку между Великобританией и ЕС, которая планируется в связи с Brexit, если Великобритания не выполнит важное требование, - передает replyua.net.

Мэй сегодня заявила, что предложит свои условия выхода ее страны из ЕС. Великобритания намерена остаться участницей единого рынка, однако, при этом, свое согласие на это должна дать каждая из 27 других стран-участниц союза. Нидерланды намерены блокировать заключения торгового договора между ЕС и Великобританией, если британское правительство не примет жесткие меры, направленные на уклонения для уплаты налогов, тем самым не дав стране превратиться в привлекательную оффшорную зону для транснациональных корпораций и богатых людей со всего мира.

Эти заявления правительства Нидерландов были сделаны в связи с намерением Терезы Мэй резко снизить налоги в Великобритании сразу после Brexit, который предварительно должен закончиться в 2019 году. В целом, европейские политики не против улучшения налогового климата в Великобритании, однако только если она будет жестко бороться со всеми случаями уклонения от налогов.
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