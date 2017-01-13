В ЕС рассказали о влиянии антироссийских санкций на экономику сран Европы

Введенные ЕС антироссийские санкции в качестве ответа Брюсселя на агрессию России против Украины фактически не повлияли на состояние экономики стран Европы. Как передает replyua.net, соответствующее заявление на пресс-конференции прозвучало от Майи Косьянчич, занимающей должность представителя Европейской комиссии. Она подчеркнула, что введенные Евросоюзом санкции против РФ почти никак не затронули экономические процессы в странах данного геополитического объединения.
Напомним, что 21 июня минувшего года в ЕС на уровне постпредов стран Евросоюза было согласовано решение о продлении до конца января 2017 года экономических санкций. В качестве причины такого решения европейские чиновники указали продолжение агрессивной политики России на Донбассе, которые в целом способствуют дестабилизации ситуации в Украине. Введенными санкциями ЕС предполагается введение ограничения на сотрудничество с банками России, а также снижение объемов экспорта и импорта. Кроме того, санкциями предусмотрен запрет на торговлю вооружением, газом и нефтью.
В середине декабря прошлого года в ЕС было принято решение продлить антироссийские санкции еще на полгода.