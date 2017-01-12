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Дружба США и ЕС не продлится вечно - Меркель

Дружба США и ЕС не продлится вечно - Меркель
Reuters пишет, что сегодня во время выступления на пресс-конференции в Музее современного искусства Великого герцога Жана канцлер Германии Ангела Меркель высказала сомнения в отношении продолжительности дружеских отношений между Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки, - передает replyua.net.

Меркель заявила, что ЕС «стоит подумать об усовершенствования системы безопасности», потому что «дружба с США не может длиться вечно». По ее мнению, содружество должно создать новую прочную систему безопасности в ЕС собственными силами. «Мы должны повысить сотрудничество в области безопасности и обороны», - отметила Меркель.

Политик заявила, что Европа столкнулись с растущими проблемами как в пределах своих собственных границ, так и в близлежащих регионах, включая миграцию, увеличение террористических угроз, войну в Сирии, агрессию России в восточной части Украины и нищету голод в Африке. Меркель не упоминала имя Дональда Трампа, однако по ее словам стало ясно, что она не доверяет будущему политическому курсу нового президента США. По ее мнению, на американскую помощь в рамках НАТО рассчитывать ЕС особо не стоит. В то же время, она добавила: «Я убеждена, что ЕС, как и вся Европа должны научиться брать на себя больше ответственности в сфере безопасности».
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