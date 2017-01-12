Папа Римский встретится с президентом Палестины

Издание «Independent» сообщает, что Папа Римский Франциск заявила, что встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом, попытавшись выступить в роли «ангела мира» в палестино-израильском конфликте, - передает replyua.net.
Президент Палестины посетит Ватикан уже в третий раз – последний раз он приезжал туда два года назад. Понтифик также встречался с Аббасом в 2014 году во время своего путешествия на Святую Землю и планирует посетить Иерусалим в 2018 году. Франциск поприветствует Аббаса в Риме незадолго до начала переговоров на международной конференции в Париже, направленной на поиск решения палестино-израильского конфликта. Также известно, в тот же день состоится встреча Аббаса с министром иностранных дел Италии Ангелино Альфано.
СМИ пишут, что возможно, в 2017 году в Ватикане будет создано посольство Палестины. Соглашение об этом между странами было подписано еще два года назад, когда Святой Престол официально признал Палестину государством. Отношения между Ватиканом и Израилем всегда были напряженными, и особенно обострились после подписания этого соглашения. Как сообщалось ранее, Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не будет принимать участие в предстоящих переговорах на конференции в Париже.