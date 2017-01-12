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В Европе запретят пестициды из-за пчел

В Европе запретят пестициды из-за пчел
The Guardian сообщает, что европейские ученые установили, что использование пестицидов может быть главной причиной гибели пчел во всем мире, в связи с чем власти ЕС планируют расширить запрет на их использование, - передает replyua.net.

Ученые установили, что угроза, которую неоникотиноидные пестициды составляют для пчел, намного больше, чем было установлено в 2013 году – тогда их использование было существенно ограничено. Сейчас также выяснилось, что эти вещества вредят не только пчелам, но и другим организмам, а также создают высокие риски для сельского хозяйства и окружающей среды. Биологи из Университета Сассекса заявили, что «новые исследования нашли очень весомые аргументы в пользу введения моратория».

В число самых опасных для пчел пестицидов вошли клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам. Они создают риски не только для пчел, бабочек, а также других беспозвоночных существ, участвующих в процессах опыления, но даже для птиц. В прошлом году ООН заявила, что около 40% таких насекомых в мире находятся под угрозой исчезновения из-за использования пестицидов в сельском хозяйстве. В то же время, без насекомых, опыляющих 90% всех сельскохозяйственных культур, умрет и само сельское хозяйство.
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