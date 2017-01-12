В комитете Европарламента проголосовали за отмену виз для граждан Грузии

Во время состоявшегося сегодня заседания комитета Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренней политики было принято решение об одобрении отмены виз для граждан Грузии. Как передает replyua.net, информация об этом размещена на странице комитета в Facebook. Отмечается, что приняв данное решение, члены комитета Европейского парламента предоставили подтверждение принятого в Совете ЕС такого решения. Свои голоса за поддержку отмены визового режима для Грузии свои голоса отдали 42 парламентария, 2 были против, 1 не принимал участия в голосовании.
Кроме того, уже есть информация о запланированном на февраль текущего года пленарного заседания Европарламента относительно отмены виз для грузинских граждан. Таким образом, они уже с апреля текущего года получат право на безвизовые поездки в страны Шенгенской зоны.
Что касается предоставления безвизового режима для Украины, то в данном случае предполагается завершение данного процесса до конца июня 2017 года. В свою очередь, председатель ВР Андрей Парубий ранее утверждал, что отмена виз для украинских граждан – это вопрос самой ближайшей перспективы. Руководитель украинского парламента уверен, что его сограждане смогут посещать европейские страны без виз спустя пару месяцев.