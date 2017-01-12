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Курц розповів про головні пріоритети Австрії щодо України

Курц розповів про головні пріоритети Австрії щодо України
У період головування в ОБСЄ представники Австрії кажуть, що їхнім головним пріоритетом стане розширення впливу діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ Австрії, керівник ОБСЄ Себастьян Курц, розповідаючи про головні напрямки свого головування, пише українське видання «Укрінформ», передає replyua.net.

«За час нашого оголення ОБСЄ ми будемо звертати особливу увагу на підтримку діяльності та розвиток Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка слідкує за дотримання Мінських домовленостей на сході України. Ми будемо робити максимум необхідного для того, щоб СММ ставала якомога продуктивнішою та ефективнішою», - сказав Курц.

Крім того дипломат зауважив, що до таких рішень його підштовхнула нещодавня поїздка до зони бойових дій на Донбасі, де він переконався у необхідності моніторингової місії, яка стежить за дотриманням прав людини, виконанням умов припинення вогню та загалом заспокоює ситуацію. Курц вважає, що необхідно зберегти той вплив, який СММ має на сьогоднішній день та розвивати її до того моменту, поки вона не буде максимально ефективною. Як відомо, у 2017 році керівництво в ОБСЄ перейшло до Австрії.
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