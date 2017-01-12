Число жертв морозов в Европе превысило 70 человек

Впервые за несколько лет температура воздуха в некоторых странах Европы опустилась до двадцати градусов мороза, что стало причиной гибели, по меньшей мере, 70 человек, информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода.
Кроме того, в странах Восточной Европы, в Греции и на Балканах уже который день на заканчиваются сильнейшие снегопады за последние десятилетия. По словам европейских метеорологов, последний раз такая суровая зима наблюдалась в Европе в 1963 году. В ночные часы в самых южных европейских государствах температура опускается ниже двадцатиградусной отметки. В балканских странах на этой неделе погибли уже 15 человек, в основном, бездомные.
Самая сложная ситуация складывается в Греции, где находятся порядка 15 тысяч мигрантов, и у них нет постоянного жилья. Все эти люди проживают в палаточных лагерях, и в гуманитарных организациях признают, что не могут оказать помощь всем нуждающимся. Также в лагерях живут примерно семь тысяч мигрантов в Сербии. Помимо этого, без теплоснабжения и воды остаются многие населенные пункты Европы.