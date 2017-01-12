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Президент Болгарии признался в большой симпатии к РФ

Президент Болгарии признался в большой симпатии к РФ
Росен Плевнелиев, болгарский президент, заявил о том, что всегда очень любил Россию, однако сейчас он не разделяет взгляды российских властей и не может поддерживать политику российского президента Путина, информирует replyua.net со ссылкой на Novinite.

«Я люблю Россию. Однако я не могу согласиться с политикой сфер влияния президента РФ Путина. Мне кажется, он возвращает нас в девятнадцатый век», заявил глава Болгарии. Он отметил, что действия российского президента основываются не на верховенстве права, а только на демонстрации силы, и это может иметь самые негативные последствия для Болгарии. Напомним, что болгарский президент уже неоднократно выступал с критикой в адрес российских властей. Недавно он заявил о том, что власти РФ любыми способами пытаются дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе.

По словам Плевневлиева, Москва продолжает финансировать антиевропейские политические силы, причем не только в Болгарии, но и в других государствах Европы. Президент отметил, что при Путине Россия преследует те же цели, что и во времена СССР, – хочет ослабить Европу.
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