Президент Болгарии признался в большой симпатии к РФ

Росен Плевнелиев, болгарский президент, заявил о том, что всегда очень любил Россию, однако сейчас он не разделяет взгляды российских властей и не может поддерживать политику российского президента Путина, информирует replyua.net со ссылкой на Novinite.
«Я люблю Россию. Однако я не могу согласиться с политикой сфер влияния президента РФ Путина. Мне кажется, он возвращает нас в девятнадцатый век», заявил глава Болгарии. Он отметил, что действия российского президента основываются не на верховенстве права, а только на демонстрации силы, и это может иметь самые негативные последствия для Болгарии. Напомним, что болгарский президент уже неоднократно выступал с критикой в адрес российских властей. Недавно он заявил о том, что власти РФ любыми способами пытаются дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе.
По словам Плевневлиева, Москва продолжает финансировать антиевропейские политические силы, причем не только в Болгарии, но и в других государствах Европы. Президент отметил, что при Путине Россия преследует те же цели, что и во времена СССР, – хочет ослабить Европу.