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Комітет ЄП схвалив угоду про візову лібералізацію з Грузією

Комітет ЄП схвалив угоду про візову лібералізацію з Грузією
Комітет Європейського парламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ прийняв угоду стосовно візової лібералізації з Грузією. Про це повідомляє прес-центр комітету на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер, передає replyua.net.

«Запровадження безвізового режиму для громадян Грузії: Комітет Європейського парламенту з питань громадських свобод підтвердив угоду щодо візової лібералізації з Грузією у Раді ЄС. Голосування по цьому питанню відбудеться вже у наступному місяці. На засідання ЄП буде вирішено це питання», - зазначається у інформаційному листі. «За» схвалення угоди було отримано 42 голоси, проти – два та один утримався. Раніше повідомлялося про те, що 20-го грудня минулого року Комітет постійних представників від імені Ради Європейського союзу підтвердив про домовленості з Європейським парламентом, які було досягнуто ще 13-го грудня в рамках запровадження безвізового режиму для громадян Грузії. Як відомо, на сьогоднішній день залишається невідома ситуація, коли саме безвізовий режим буде впроваджено для України. За різними прогнозами, період прийняття безвізу коливається від одного місяця до кількох років. Деякі експерти заявляються, що цього не станеться, оскільки «Україна не потрібна для ЄС».
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