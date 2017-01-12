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Марин Ле Пен не выиграет выборы президента Франции – опрос

Марин Ле Пен не выиграет выборы президента Франции – опрос По результатам проведенного французскими социологами опроса РОР2017, возглавляющая националистическую и лояльную к Кремлю партию «Национальный фронт» Марин Ле Пен не сможет победить представителя французских консерваторов Франсуа Фийона, если обеим политическим лидерам удастся оказаться во втором туре выборов президента страны, передает replyua.net. Согласно имеющимся сведениям, 63% участников опроса заявили, что готовы поддержать Фийона, если во втором туре президентских выборов будут участвовать два названных выше политика. А за Ле Пен свои голоса готовы отдать только 37% опрошенных французов.

Что касается Франсуа Фийона, то его в первом туре голосования планируют поддержать чуть менее четверти избирателей. В соответствии с данными такого же опроса, состоявшегося в минувшем месяце, о поддержке Фийона уже в первом туре заявляли 27,5% респондентов. Как известно, французам предстоит выбрать нового президента своей страны в мае текущего года

Ранее Марин Ле Пен озвучила заявление о том, что не считает аннексию Крыма Россией незаконным. После этого в СБУ решили направить запрос сотрудникам внешнеполитического ведомства Украины о том, чтобы Марин Ле Пен был запрещен въезд в Украину. В свою очередь, пресс-секретарь пророссийского кандидата в президенты Франции заявила, что у нее не было планов ехать в Украину.
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