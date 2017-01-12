Марин Ле Пен не выиграет выборы президента Франции – опрос

Что касается Франсуа Фийона, то его в первом туре голосования планируют поддержать чуть менее четверти избирателей. В соответствии с данными такого же опроса, состоявшегося в минувшем месяце, о поддержке Фийона уже в первом туре заявляли 27,5% респондентов. Как известно, французам предстоит выбрать нового президента своей страны в мае текущего года
Ранее Марин Ле Пен озвучила заявление о том, что не считает аннексию Крыма Россией незаконным. После этого в СБУ решили направить запрос сотрудникам внешнеполитического ведомства Украины о том, чтобы Марин Ле Пен был запрещен въезд в Украину. В свою очередь, пресс-секретарь пророссийского кандидата в президенты Франции заявила, что у нее не было планов ехать в Украину.