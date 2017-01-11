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Суд Швейцарии вынес нестандартное решение в деле об изнасиловании

Суд Швейцарии вынес нестандартное решение в деле об изнасиловании
Издание «Independent» сообщает, что в Швейцарии сегодня было вынесено нестандартное судебное решение в деле об изнасиловании. Адвокат подсудимого заявил, что оно «является первым подобным решение в истории страны», - передает replyua.net.

Уголовный суд Лозанны в понедельник вынес приговор, которым признал мужчину виновным в изнасиловании, потому что тот снял презерватив во время полового акта без согласия партнера. Женщина, ставшая жертвой этого преступления, заявляет, что он это сделал без ее ведома и согласия, в связи с чем, суд посчитал этот половой акт изнасилованием – если бы она знала, что презерватив был снят, она бы отказалась от такого полового акта.

47-летнего мужчину осудили к 12 месяцам лишения свободы условно – об этом заявило швейцарское информационное агентство «РТС». Осужденный, чье имя не разглашают, является гражданином Франции и познакомился с гражданкой Швейцарии на сайде знакомств. Уже во время их второй личной встречи у них случился секс, во время которого мужчина решил снять презерватив без согласия женщины. Адвокат осужденного описывает это решение суда как «первое в своем роде», поскольку ни разу в истории страны подобные решения не принимались.
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