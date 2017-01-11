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Жертвами морозов в Европе стали 60 человек

Жертвами морозов в Европе стали 60 человек
61 человек скончался в Европе за последние несколько дней из-за аномальных морозов, обрушившихся на многие государства, передает replyua.net со ссылкой на немецкое издание DW.

В основном, из-за сильных холодов скончались люди без определенного места жительства. Самая сложная ситуация остается на Балканах, где замерзли, по предварительным данным, восемь человек. В некоторых регионах столбик термометра держится на отметке в -20 градусов уже несколько дней, некоторые населенные пункты из-за сильных снегопадов остались без воды, отопления и энергоснабжения. Несколько человек пожилого возраста остались без помощи и погибли, в частности, такие случаи уже зафиксированы в Македонии, Албании и Сербии. В Румынии скончались не меньше шести человек, такое же количество жертв и в Польше, где в некоторых районах температура держится на уровне -25 градусов.

А вот в Греции, помимо сильных морозов, погода удивила всех обильными снегопадами. Во многих районах толщина снежного покрова достигает двух метров. В первую очередь, власти всех стран призывают граждан не оставаться равнодушными и по возможности помогать людям, которым негде укрыться от непогоды.
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Горячая тема: Боровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности
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