Жертвами морозов в Европе стали 60 человек

61 человек скончался в Европе за последние несколько дней из-за аномальных морозов, обрушившихся на многие государства, передает replyua.net со ссылкой на немецкое издание DW.
В основном, из-за сильных холодов скончались люди без определенного места жительства. Самая сложная ситуация остается на Балканах, где замерзли, по предварительным данным, восемь человек. В некоторых регионах столбик термометра держится на отметке в -20 градусов уже несколько дней, некоторые населенные пункты из-за сильных снегопадов остались без воды, отопления и энергоснабжения. Несколько человек пожилого возраста остались без помощи и погибли, в частности, такие случаи уже зафиксированы в Македонии, Албании и Сербии. В Румынии скончались не меньше шести человек, такое же количество жертв и в Польше, где в некоторых районах температура держится на уровне -25 градусов.
А вот в Греции, помимо сильных морозов, погода удивила всех обильными снегопадами. Во многих районах толщина снежного покрова достигает двух метров. В первую очередь, власти всех стран призывают граждан не оставаться равнодушными и по возможности помогать людям, которым негде укрыться от непогоды.