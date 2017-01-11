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Эксперт назвал место, в котором Путин может начать войну в Европе

Эксперт назвал место, в котором Путин может начать войну в Европе
В интервью изданию «Обозреватель» Евгений Ярошенко, являющийся экспертом в сфере международной политики, выразил мнение, что если российский президент Владимир Путин все же примет решение о нападении на государства-члены НАТО, то ему удастся отстранить балтийские страны от войск Альянса недалеко от перешейка Сувалки, принадлежавшего Польше, передает replyua.net.

Ярошенко пояснил, что в случае начала российской военной агрессии актуальным станет вопрос: есть ли возможность у войск НАТО, расположенных в западноевропейских странах, оперативно прибыть в страны Балтии, так как не стоит забывать о существовании района Сувалки, проходящего по польско-литовской границе. «Его ширина достаточно небольшая и, с теоретической точки зрения, Москва может взять в осаду сразу три балтийских государства, выдвинув свои войска синхронно из территории Республики Беларусь и Калининграда. В таком случае указанные территории будут отрезаны», - считает эксперт.

Ранее в интервью журналистам глава польского Минобороны Антони Марцевич сообщил, что завтра в Польшу ожидается прибытие тяжелой танковой бригады из США.
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